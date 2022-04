[Nouveaux produits] Compacteur monobloc intelligent, clé électronique par induction... La sélection mensuelle d'équipements généraux

Compacteur monobloc intelligent

Kiosk est un caisson à tiroir qui compresse à 200 bars les déchets d’utilisateurs référencés. Il est proposé en capacité de 11 à 20 m³. Puissant et robuste, le compacteur intègre un moteur électrique de 5,5 kW, un volet de fermeture sécurisé et un tambour de pesage en inox. Une interface interactive à écran LCD 12 pouces gère les fonctions de pesage, d’identification et de désinfection.

Le contrôle d’accès s’effectue en RFID. Les données récupérées sont transmises par le réseau GPRS. Un capteur de remplissage connecté, une batterie de secours et un éclairage en face avant par détecteur de présence optimisent la productivité et la maintenance. Une caméra de surveillance et une porte arrière basculante hydraulique sont disponibles en option.

Fabricant: KGN

Etiqueteuse connectée pour câbles

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]