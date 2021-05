Cloisons mobiles protectrices, voyants de signalisation, parois de protection en plexiglass... La sélection mensuelle d'équipements généraux

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite La gamme Linea Space est une solution d’aménagement des espaces industriels ou bureautiques combinant bois sélectionnés et laine de roche recyclable.

Cloisons mobiles protectrices

Répondant aux exigences actuelles de distanciation, la gamme Linea Space est une solution d’aménagement des espaces industriels ou bureautiques qui associe décoration et protection. Composée de bois sélectionnés et de laine de roche recyclable, elle améliore la gestion de circulation du personnel au sein d’un bâtiment. Elle intervient aussi pour réduire les nuisances sonores et optimiser la visibilité des intérieurs.

A partir d’un châssis métallique autoportant et d’écrans mobiles, elle laisse une grande flexibilité d’arrangements avec huit modèles en plusieurs essences de bois (pin, chêne ou épicés), de finition vernis ou wax couleur et aussi en version acoustique (taux d’absorption maximum de 0,9) ou ajourée en plastique translucide. La dimension des cloisons est de 1210 x 1756 mm. Le poids d’un ensemble varie entre 33 et 65 kg.

Fabricant: Laudecher

