[Nouveaux produits] Chariot télescopique rotatif, plaque résistante à l’eau... La sélection mensuelle de composants du BTP

Chariots télescopiques rotatifs

Le chariot télescopique rotatif JCB 555-260R s’adresse aux entreprises de levage spécialisées. Sa capacité de levage maximale est de 5,5 tonnes, tandis que sa hauteur de travail plafonne à 25,5 mètres. Le moteur JCB Dieselmax anime l’engin. Monté sur le châssis inférieur, il facilite les opérations d’entretien au sol. Le déploiement, l’arrimage et la mise à niveau automatiques des stabilisateurs, en une seule manipulation, optimisent le temps d’installation.

La conception de la flèche, basse et épurée, donne une visibilité panoramique à l’opérateur. Un ensemble complet d’options de phares de travail et de caméras est proposé, y compris une caméra en tête de flèche pour un placement précis de la charge en hauteur. À l’instar d’autres chariots télescopiques rotatifs du fabricant, le 555-260R accueille une large gamme d’accessoires : fourches à palettes, treuil de 5,5 tonnes, potence treuil de 2 tonnes et 2 mètres, une flèche à hauteur réduite, un crochet de 5,5 tonnes, un godet de reprise, des fourches rotatives à 360 degrés et une gamme d’accessoires montée sur fourche.

Fabricant : JCB

