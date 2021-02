[Nouveaux produits] Capteur inductif pour moteurs, module à système multiprocesseur et mémoire ultra-rapide... La sélection mensuelle de composants électroniques

Design Bluetooth 5.2 en double face

Complément de la série nRF52 du fabricant, ce système sur puce compact et économique est intégré dans un boîtier WLCSP optimisé pour les circuits imprimés à double face (contrairement aux précédents qui nécessitent un circuit à 4 couches). Équipé d’un cœur ARM Cortex M4 cadencé à 64 MHz, de 192 ko de mémoire flash et 24 ko de RAM et de diverses interfaces (CAN 12 bits à 2 canaux, UART, SPI, TWI), il supporte le Bluetooth Low Energy et les protocoles propriétaires à 2,4 GHz. Fourni dans un boîtier de 2,48 x 2,46 mm, le nRF52805 s’intègre dans les balises, les dispositifs médicaux, les capteurs, etc. Le design de référence fourni n’occupe que 9,5 x 8,8 mm, donne accès à l’ensemble des 10 entrées/sorties numériques (GPIO) et ne comporte que 10 composants externes (quartz de l’oscillateur compris). Le débit possible est de 2 Mbits/s, l’algorithme de choix de canaux Bluetooth (CSA N°2) limite les interférences et améliore la cohabitation. La puissance émise atteint +4 dBm et la sensibilité est de -97 dBm (Bluetooth LE à 1 Mbit/s).

Fabricant : Nordic semiconductor