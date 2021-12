[Nouveaux produits] Caméras 3D compactes, afficheur à barrettes LED, imagerie ultrasonore... La sélection mensuelle d'outils de mesure

Caméras 3D légères et compactes

Les caméras 3D N40/N45 se composent d'un boîtier de plastique renforcé de fibres, pour plus de légèreté et de maniabilité. Ce boîtier classé IP65/67 résiste à l'eau, aux saletés et poussières. Le projecteur infrarouge amélioré affiche un meilleur rendement lumineux et assure une gestion optimisée de la chaleur. Il est disponible avec un éclairage bleu dans la plage visible (465 nm) ou un éclairage infrarouge (850 nm). Ces modèles sont dotés de deux capteurs CMOS monochromes (Global-Shutter, 1280 x 1024 pixels) et de connecteurs vissables GPIO pour le déclencheur et le flash. Le transfert de données et l'alimentation électrique s'effectuent sur de longues distances de câble grâce à l'alimentation sur Ethernet (PoE). La méthode de stéréo-appariement PatchMatch propose des nuages de points très détaillés.

Fabricant : IDS