[Nouveaux produits] Caméra avec deep learning, codeur magnétique à interface, surveillance des process… L'Usine Nouvelle présente sa sélection d'outils de mesure de septembre 2021

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite La caméra intelligente In-Sight D900 de Cognex s'associe au logiciel de deep learning In-Sight ViDi. Elle comprend trois outils de deep learning : ViDi Read, ViDi Check et ViDi Detect. Elle peut être déployée sur la ligne sans PC.

Caméra avec deep learning

La caméra intelligente In-Sight D900 s'associe au logiciel de deep learning In-Sight ViDi. La caméra peut être déployée sur la ligne sans PC. Modulaire, ce dispositif IP67 comprend un éclairage, des lentilles, des filtres et des couvercles interchangeables personnalisables. Le système d'imagerie High Dynamic Range (HDR+) crée des images à l'exposition homogène. Un indicateur LED signale à distance le succès ou l'échec de l'inspection. Les résultats sont stockés localement sur une carte SD. Le moteur d'inférence exécute les applications de deep learning.

La caméra comprend trois outils de deep learning : ViDi Read, ViDi Check et ViDi Detect. ViDi Read solutionne les applications OCR difficiles et déchiffre les codes sévèrement déformés et mal gravés à la reconnaissance optique des caractères (OCR). ViDi Check détecte des caractéristiques et des objets complexes. Il vérifie si les pièces et les kits sont correctement assemblés en fonction de leur emplacement au sein d'une disposition définie par l'utilisateur. Enfin, ViDi Detect repère les anomalies sur les pièces et surfaces, même si les défauts sont imprévisibles en apparence.

Fabricant : Cognex

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]