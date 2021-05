[Nouveaux produits] Application de maintenance prédictive, module d'analyse de vibrations, stratégie Cloud hybride... La sélection mensuelle de logiciels

Application de maintenance prédictive

L'application Igus smart plastics est destinée à la plateforme IoT Fanuc FIELD system. Elle surveille l'état des composants de machines et la planification de leur entretien. Les utilisateurs contrôlent l'état de leurs chaînes porte-câbles, de leurs câbles ainsi que celui des plateaux tournants, des guidages linéaires et des paliers lisses afin d'en assurer la maintenance prédictive. Les capteurs d'Igus mesurent l'usure pendant le service et alertent dès qu'une intervention est nécessaire. Le module de communication icom.plus met à disposition ces données via un serveur OPC-UA. Celles-ci sont prises en charge par la plateforme après conversion. Les applications FIELD ainsi que l'application Igus smart plastics sont téléchargeables dans l'App Store FIELD system.

Fabricant : Igus