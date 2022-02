[Nouveaux produits] Analyseur de signaux et de spectre, sondes de puissance, analyse incrémentale de signal... La sélection mensuelle des produits télécoms

Analyseur de signaux et de spectre

L'option R&S FSW-B8001 étend à 8,3 GHz la largeur de bande d'analyse interne de l'analyseur de signaux et de spectre haut de gamme R&S FSW. L'appareil, dont la plage de fréquences atteint 90 GHz, répond aux exigences actuelles en matière de test et de mesure pour l'analyse de signaux d'ultra larges bandes dans divers secteurs industriels. Il est adapté, par exemple, au test de la charge utile des satellites, au test de pré-distorsion d'amplificateurs ainsi qu'à la mesure impulsionnelle des radars de l'aéronautique et la défense.

