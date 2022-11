Nouveaux patrons pour EDF et la RATP, une Française dans l'espace... Les cinq images de la semaine

Tous les dimanches, L'Usine Nouvelle dresse son bilan de la semaine à travers cinq images ayant marqué l'actualité. Au programme : Luc Rémont et Jean Castex à la tête d'EDF et de la RATP, l’ingénieure Sophie Adenot devient la deuxième femme française astronaute, et Airbus présente une voilure capable d’adapter sa forme en fonction des conditions météorologiques.