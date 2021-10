Nouveau satellite pour l'armée française, les TGV Atlantique, station spatiale de Jeff Bezos : le top 3 des vidéos de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Mathilde Debeuf, Thales Les unités au sol bénéficieront de nouvelles station de réception et d'émission d'ici à 2023.

Avec la constellation Syracuse, les armées françaises passent au haut-débit par satellite

La nouvelle génération de satellites de télécommunications va permettre de tripler les capacités de connexion avec les troupes en mission sur le terrain, dans les mers et dans les airs. Plus de 400 stations sol de réception et d’émission seront déployées au total dans les trois armées.

Au Technicentre de la SNCF à Rennes, les TGV Atlantique s'offrent une cure de jouvence



Découvrez la vidéo ici

Les rames à un seul niveau se font rares. Mais elles ne disparaîtront pas avant 2026 ou 2027. Les TGV Atlantique font un séjour en atelier au Technicentre de Rennes, pour subir un lifting nécessaire, même pour cinq nouvelles années de service.

Pourquoi Jeff Bezos veut lancer sa propre station spatiale



Découvrez la vidéo ici

Le fondateur d’Amazon veut construire la première station spatiale privée pour développer des activités commerciales, industrielles et scientifiques. La station construite avec l’aide de Boeing pourrait accueillir ses premiers clients d'ici à 2030.