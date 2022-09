Nouveau repli en Europe face aux tensions sur l'énergie et les taux

À Paris, le CAC 40 perd 1,38% à 5.674,14 points vers 07h45 GMT, au plus bas depuis février 2021. À Londres, le FTSE 100 cède 1,95% et à Francfort, le Dax recule de 1,49%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,48%, le FTSEurofirst 300 de 1,47% et le Stoxx 600 de 1,42%.

Ce dernier affiche déjà dix performances négatives sur les 11 dernières séances, qui l'ont ramené à son niveau de décembre 2020 sur fond de durcissement des politiques monétaires et de dégradation des perspectives économiques.

À Wall Street, le Standard & Poor's 500 a fini mardi au plus bas depuis deux ans et les contrats à terme lui prédisent un nouveau repli tandis qu'à Tokyo, le Nikkei (-1,5%) a fini au plus bas depuis début juillet.

Sur le marché obligataire, les rendements de référence restent proches de leurs récents plus hauts après les nouvelles déclarations de responsables de la Réserve fédérale américaine sur la nécessité de poursuivre la hausse des taux: le dix ans américain reste supérieur à 4% et son équivalent allemand, à 2,26%, évolue au plus haut depuis 2011.

Dans un discours à Francfort, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a répété que cette dernière devrait encore relever ses taux au cours de ses prochaines réunions.

Les rendements britanniques à 20 ans et plus, eux, dépassent désormais 5%.

Par ailleurs, les fuites sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, que certains soupçonnent d'être le résultat de sabotages, ont ravivé la crainte de pénuries d'énergie qui favoriseraient une récession tout en alimentant l'inflation.

Et les enquêtes de Gfk en Allemagne et de l'Insee en France sur le moral des ménages sont de mauvais augure pour la consommation.

Le seul secteur de la cote européenne à échapper à la baisse est celui, défensif, de la santé avec une hausse de 0,73%.

Sanofi gagne 0,71%, la meilleure performance du CAC 40, après avoir dit prévoir un effet de changes positif sur ses résultats du troisième trimestre.

En baisse, le compartiment des matières premières recule de 2,41%, celui des banques de 3%.

Commerzbank cède 4,92% après avoir annoncé de nouvelles provisions liées à sa filiale polonaise mBank.

