Nouveau record pour le Stoxx 600, le CAC 40 à plus de 7.000 points

Les Bourses européennes, à l'exception du Dax, sont en légère hausse vendredi en début de séance. À Paris, le CAC 40 gagne 0,28% à 7.007,30 points, évoluant à plus de 7.000 points pour la première fois de son histoire vers 09h05 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,4%, au plus haut depuis le 24 février 2020, et à Francfort, le Dax cède 0,02%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,23%, le FTSEurofirst 300 de 0,14% et le Stoxx 600 0,15%.

Ce dernier a inscrit un nouveau plus haut et enchaîne sa septième séance de gains, porté par de bons résultats de sociétés et les annonces plutôt accommodantes des principales banques centrales.

Les investisseurs suivront la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, à 12h30 GMT. Le marché attend une hausse des créations de postes à 450.000, d'après le consensus Reuters, après un ralentissement en septembre, à 194.000.

D'après les analystes de Deutsche Bank, cette statistique toujours très attendue "perdra encore plus de son influence en tant que moteur du marché maintenant que la décision de la Fed de réduire ses achats d'actifs a été prise et qu'une hausse des taux est largement considérée comme repoussée au moins jusqu'au milieu de l'année prochaine".

En Bourse, les valeurs du luxe sont bien entourées: Hermes (+1,5%) et Kering (+1,8%) sont en tête du CAC 40.

Axa gagne 0,88% après l'annonce du lancement d'un programme de rachats d'actions de 1,7 milliard d'euros et d'un éventuel autre plan en 2022.

JCDecaux avance de 2,33% après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes.

En baisse, Casino cède 0,84% après ses résultats, les analystes de Bryan Garnier déplorant "un troisième trimestre à nouveau marqué par un recul des ventes et un niveau de cash-burn important en France".

Euronext lâche 2,62% après ses résultats trimestriels. J.P. Morgan indique dans une note que l'excédent brut d'exploitation du groupe est légèrement inférieur aux attentes.

Le secteur européen des transports et loisirs (-0,62%) accuse l'une des plus fortes baisses pour le moment, pénalisé par IAG qui cède près de 1%, le groupe aérien prévoyant une perte de trois milliards d'euros en 2021.

Le secteur européen des matériaux de base cède 0,52% en raison des inquiétudes suscitées par la réglementation chinoise sur le charbon.

(Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)