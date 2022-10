Nouveau record de l'inflation en zone euro à 10,7% sur un an en octobre

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) affiche une hausse de 10,7% en rythme annuel, montre la première estimation publiée lundi par Eurostat, un chiffre supérieur aux attentes. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 10,2% après celle de 9,9% en septembre.

Les prix de l'énergie affichent un bond de 41,9%, après +40,7% en septembre. Ceux de l'alimentation, de l'alcool et du tabac ont augmenté de 13,1% en un an, ceux des biens industriels hors énergie de 6,0% et ceux des services de 4,4%, précise Eurostat dans un communiqué.

L'inflation sous-jacente, qui exclut l'énergie et les produits alimentaires non transformés, s'est elle aussi accélérée, ce qui indique que les pressions sur les prix se propagent à d'autres catégories et risque de favoriser l'"ancrage" d'une inflation élevée.

Cet indice ressort à 6,4% sur un an contre 6,0% un mois plus tôt.

Une mesure plus étroite encore, qui exclut en plus l'alcool et le tabac, est en hausse de 5,0% après +4,8%.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)