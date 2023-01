Nouveau record de commandes de Rafale pour Dassault en 2022

Le Rafale crève le ciel. Dassault Aviation a dévoilé, mercredi 4 janvier, un niveau historique de commandes pour son avion de combat. En 2022, l’avionneur a vendu un total de 92 Rafale. Un succès commercial porté par les contrats à l’export, et en particulier la méga commande de 80 appareils de la part des Émirats arabes unis de 14 milliards d’euros, annoncée dès décembre 2021. Pour le reste, 6 appareils sont destinés à la Grèce et 6 autres à l’Indonésie. Ce niveau de commandes est deux fois plus élevé que celui atteint en 2021, avec cette année-là 49 Rafale commandés (37 Rafale à l’export et 12 pour la France). En 2020, Dassault n’avait vendu aucun Rafale.

