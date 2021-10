Nouveau nom pour Facebook, Jeff Bezos veut concurrencer l'ISS, Toyota présente le bZX4... Les cinq images de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Meta Mark Zuckerberg a présenté sa vision du metaverse, qu'il considère comme l'avenir d'Internet.

Facebook devient Meta et change de logo

Le PDG de Facebook Mark Zuckerberg a rebaptisé le groupe Meta pour mettre l'accent sur son projet de metaverse, un univers virtuel, immersif et connecté. L'historique pouce bleu de l'entreprise a été remplacé par un symbole infini, mais les réseaux sociaux Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp conserveront leur identité. Pour certains utilisateurs, cette annonce est une façon de faire diversion alors que Facebook est sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines.

Jeff Bezos veut construire sa propre station spatiale

Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, veut construire la première station spatiale privée pour développer des activités commerciales, industrielles et scientifiques. Pour mener à bien ce projet, qu'il espère concrétiser d'ici à 2030, sa start-up Blue Origin s'est associée au prestataire historique de la Nasa, Boeing. Une preuve de plus que la conquête de l'espace est plus que jamais relancée.

Une première voiture électrique de Toyota

Le constructeur Toyota a dévoilé les détails de son tout premier SUV 100% électrique sur batterie, nommé bZX4. Celui-ci serait doté d'une autonomie de 450 km et serait capable de passer de 0 à 100 km/h en 8,4 secondes. Pionnier dans les voitures hybrides et celles alimentées à l'hydrogène, le groupe japonais se retrouve contraint de passer au 100% électrique face à l'adoption de normes environnementales de plus en plus sévères.

Un bain contraceptif pour hommes

Une ingénieure allemande a mis au point un contraceptif masculin aussi surprenant que prometteur. Celui-ci fonctionne comme un bain pour les testicules, la chaleur ultrasonique permettant de modifier et d’arrêter pendant plusieurs mois le processus de production des spermatozoïdes.

Les TGV Atlantique se modernisent

Le Technicentre de la SNCF situé à Rennes (Ille-et-Vilaine) s'occupe actuellement de rénover des rames de TGV Atlantique, grâce à un investissement de 37 millions d'euros. Au total, ce sont près de 840 mètres de câbles et 540 mètres de fibre optique qui sont installés dans ces trains à grande vitesse, les derniers à ne pas être équipés du wifi.