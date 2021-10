Nouveau hub de DHL à Roissy, drone Patroller de Safran, futur siège de TotalEnergies... Les cinq images de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Roman Epitropakis DHL a inauguré son quatrième plus grand hub européen, situé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, dix fois plus grand que le précédent.

Porté par l'explosion du e-commerce, DHL ouvre à Roissy son plus grand centre de tri en France

DHL a inauguré son quatrième plus grand hub européen, situé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, en périphérie de Paris. Dix fois plus grand que la précédente plateforme, ce bâtiment pourra traiter 38 000 colis à l'heure pour répondre à l'explosion du e-commerce.

Crédit photo : Roman Epitropakis (Philippe Prétat à droite, PDG de DHL Express France, coupe le ruban d'inauguration du hub le 4 octobre).

Le drone Patroller de Safran se relance après des essais réussis

Le drone Patroller de Safran a effectué cet été une campagne de vols d’essais en Finlande, preuve des ambitions du groupe à l’export. Le groupe espère livrer l’armée de Terre française dès 2022 et vite tourner la page de l’accident de 2019.

Crédit photo : Safran.

Une nouvelle vidéo dévoile The Link, le futur siège XXL de TotalEnergies

Ce sera le plus haut gratte-ciel de la "skyline" de La Défense. The Link, futur siège social de TotalEnergies, se dévoile un peu plus dans une vidéo. Le chantier vient d'être lancé.

Crédit photo : Groupama Immobilier.

Airbus livre le deuxième module de service européen pour Orion, le vaisseau spatial habité de la Nasa

Le deuxième module de service européen pour la vaisseau Orion est sur le point de partir de Brême en Allemagne, pour le centre Kennedy de la Nasa aux Etats-Unis. Construit par Airbus, cet élément constitue une pièce centrale du vaisseau spatial qui doit permettre d'envoyer des astronautes sur la Lune.

Crédit photo : Airbus.

La start-up Cerebras conçoit une puce XXL pour la future génération d’IA

La start-up américaine Cerebras revendique 2,6 billions de transistors dans sa dernière puce, un chiffre impressionnant comparé aux 5,4 milliards de transistors du plus puissant des processeurs classiques. L’intérêt : pouvoir entraîner la prochaine génération d’IA à tout faire, GPT-4.

Crédit photo : Elizaveta Elesina / Cerebras.