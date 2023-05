Nouveau DG pour Schneider Electric, la Fondation Louis Vuitton taguée... Les cinq images de la semaine

Nouveau directeur général pour Schneider Electric

Après quasiment vingt ans à la tête du mastodonte français Schneider Electric (34 milliards d'euros de chiffre d'affaires), Jean-Pascal Tricoire cède le poste à Peter Herweck, précédemment PDG de la filiale Aveva. Il laisse une «société en bonne santé» à son successeur, ayant obtenu des bénéfices records de 3,5 milliards d'euros en 2022, notamment grâce à une stratégie qui priorise le logiciel et l'électrification.

La façade de la Fondation Louis Vuitton recouverte de peinture

Un groupe de militants de l'organisation de défense de l'environnement Extinction Rebellion a été filmé en train d'asperger de la peinture sur la façade de l'établissement par le journaliste Clément Lanot, le 1er mai. Des militants d'une autre organisation, Dernière Rénovation, ont quant à eux visé l'hôtel du Ritz et le ministère de la Justice. Des actions censées symboliser une solidarité à l'occasion de la journée internationale des droits des travailleurs.

La Guyane, terre d'expérimentations pour la transition écologique

La Guyane poursuit son objectif d’autonomie énergétique pour 2030. Soumis à d’extrêmes contraintes écologiques et culturelles, le territoire constitue un étonnant terrain d’innovations dans la biomasse et l’hydrogène. La centrale électrique de Larivot, qui remplacera la centrale thermique historique au fioul lourd de Dégrad-des-Cannes, n'entrera quant à elle en service qu'à partir de 2027.

Plongée dans l'usine qui construit les sous-marins nucléaires Barracuda

C'est un chantier de 2 500 salariés, unique en France. A Cherbourg (Manche), les équipes de Naval Group préparent des colossales sections d'acier, d'une vingtaine de mètres de long et d'une dizaine de hauteur. L'objectif est immense : livrer deux sous-marins nucléaires Barracuda par an d'ici 2030, des navires de 99 m et de 5 000 tonnes.

La Peugeot E-2008 s'offre un nouveau moteur et un design rafraîchi

Modèle phare de la marque depuis son lancement en 2019, la e-2008 était sur «le podium des ventes européennes de SUV électrique du segment B» en 2022. Elle s'offre donc de nouvelles performances, «jusqu'à 406 km d'autonomie» grâce à une nouvelle batterie de 54 kWh et un moteur de 115 kW. Le nouveau logo de Peugeot, lancé en 2021, fait également son apparition.