Nouveau coup de chaud pour Naval Group en Australie

Le contrat du siècle de Naval Group en Australie est-il en péril… une fois de plus ? A nouveau, le programme de conception et de livraison de douze sous-marins à la marine australienne est au cœur d’une nouvelle tempête. L’enjeu pour Naval Group comme pour l’Australie est énorme, à la hauteur du contrat signé en 2016 entre les deux parties, soit plus de 57 milliards d’euros. Plus gros contrat d’armement jamais signé par le pays, le programme est scruté de toutes parts et a fait l’objet de critiques concernant des dépassements en termes de coûts et de calendrier.