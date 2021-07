Nouveau camouflet pour l'Etat concernant le projet minier Montagne d'or en Guyane

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © J. Amiet / Compagnie minière Montagne d'Or Le projet Montagne d'or prévoit d'extraire 85 tonnes d'or en douze ans en Guyane.

C'est un énième rebondissement dans une affaire qui ne semble pas près de sortir de l'enlisement. Vendredi 16 juillet, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé que la Compagnie Montagne d’or (CMO) a bien droit aux concessions minières que le ministère de l’Économie refuse pour l’instant de lui délivrer. Rien ne permet pour autant d'affirmer avec conviction que ce projet de mine d'or industrielle en Guyane, porté par le consortium russo-canadien Nordgold - Orea Mining (ex-Columbus Gold), verra bien le jour.

L'origine de la discorde remonte à fin 2018, lorsque les concessions de CMO avaient été déclarées échues, au même titre que toutes les autres concessions sous ce statut. La compagnie minière n’avait alors demandé le renouvellement pour 25 ans que de deux d'entre elles, Bœuf mort (qui comprend le gisement de Montagne d’or) et Elysée, à 25 km environ, destinée à prolonger la durée de vie de la mine. Le nouveau projet présenté par CMO depuis la fin du bail constituerait le plus grand projet minier jamais engagé sur le territoire français : les quelque 800 hectares du site permettraient d'exploiter un gisement de 85 tonnes d'or en douze ans et de créer 750 emplois directs et 3 000 indirects.

Un refus illégal

