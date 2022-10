«Nous voulons redonner à Renault son statut de marque d'innovation», déclare son directeur général, Luca de Meo

L'Usine Nouvelle. - En 2020, date de votre arrivée chez Renault, le constructeur enregistrait ses pires résultats depuis 2009. Où en est votre plan de redressement?

Luca de Meo. - Nous sommes arrivés à sauver Renault. Nous avons travaillé très durement sur la restructuration du groupe et avons tourné la page d’une phase compliquée avec les résultats du premier semestre 2022, les meilleurs depuis dix ans. Nous ignorons ce qu’il peut se passer tant le monde est imprévisible, mais nous sommes pleinement engagés dans la phase 2 de notre plan stratégique, appelée Rénovation. Nous allons mettre sur le marché la meilleure gamme de produits de Renault de ces trente dernières années. Elle sera recentrée sur l’électrique et les segments plus profitables par rapport aux petites voitures que nous faisions avant. Nous avons aussi fait un travail énorme sur les coûts fixes et avons atteint un point mort très compétitif. Il reste du travail sur les coûts variables, vu les tensions inflationnistes, et il y a beaucoup à faire sur l’écosystème des fournisseurs.

[...]