« Nous voulons dépasser la vision réductrice de Citeo », indique Frédéric Van Gansberghe, Pdg de Futerro

Emballages Magazine : Vous venez d’annoncer la création d’une bioraffinerie capable de produire 75 000 tonnes de PLA par an, à proximité de Port-Jérôme, en Seine-Maritime. Quel est le calendrier prévu ?

Frédéric Van Gansberghe : Le site a été choisi. Nous en sommes aux phases d’autorisation et de diagnostic faune et flore. Nous attendons maintenant les retours de l’administration. De nôtre côté, nous avons lancé les études d’ingénierie. Mais nous allons très vite nous présenter sur le marché avec des produits issus de notre usine chinoise qui tourne depuis maintenant un an. Logiquement, si tout se passe bien, le site de Port-Jérôme sera prêt en 2025 pour un démarrage en juin 2026.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]