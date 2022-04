L'Usine Nouvelle. - Global Bioenergies a démarré en mars une première unité commerciale d’isobutène biosourcé à Pomacle-Bazancourt (Marne). Vous visez des capacités de 100 tonnes par an dès la fin de l’année, et non pas mi-2023, comme c’était prévu. Comment expliquez-vous cette accélération?

Marc Delcourt. - Les choses se sont bien passées au cours de la construction. Nous avons pu démarrer dès la fin de la première tranche de construction, et la deuxième tranche se déroule très bien. Cela avance plus vite qu’envisagé. Tout devrait être opérationnel avant la fin de l’année. Nous ne produisons qu’une seule chose : l’isobutène biosourcé, une molécule centrale de la pétrochimie. Cet isobutène adresse différents marchés qui correspondent à différents prix. En cosmétique, la pression sur les coûts est moins importante, parce que les ingrédients ne représentent qu’une fraction du coût du produit fini.

Notre unité démarre ainsi pour le marché du maquillage où un dérivé de l’isobutène, l’isododécane, pour la première fois produit à partir de matières renouvelables, permet de naturaliser le maquillage haute performance, longue tenue et waterproof. Nous avons lancé notre propre gamme de maquillage, que nous avons appelée Last. Son premier objectif est de servir de gamme de démonstration pour appuyer nos efforts de ventes d’ingrédients aux grands acteurs du domaine.

A l’origine, il y avait un démonstrateur à Leuna, en Allemagne. Pourquoi un rapatriement en France?

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]