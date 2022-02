«Nous visons cinq vaccins dans les cinq ans» contre le VIH ou le Covid-19, annoncent les fondateurs de la biotech Linkinvax

Jeune société française de biotechnologie, Linkinvax développe des vaccins à partir de travaux de l’Institut de recherche vaccinale (VRI). L'Inserm vient de lui accorder une licence mondiale exclusive. Linkinvax utilise une plateforme innovante basée sur un anticorps monoclonal ciblant les cellules dendritiques, cœur du système immunitaire. Rencontre avec ses fondateurs, André-Jacques Auberton-Hervé, président et PDG mais aussi fondateur de Soitec, et Yves Lévy, vice-président et directeur médical, aussi immunologiste et directeur du VRI.