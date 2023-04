«Nous tablons sur 500 millions d’euros d'investissement» dans la bioraffinerie de Port-Jérôme, annonce Frédéric Van Gansberghe, PDG de Futerro

Il est le plastique biosourcé le plus abouti industriellement, et devrait pleinement profiter des décisions des Etats-Unis et de la Chine de développer leur bioéconomie. L’acide polylactique, connu aussi sous le nom de PLA, est la spécialité de la société belge Futerro, dont Frédéric Van Gansberghe est le PDG. Après avoir échoué à imposer la résine compostable comme substitut au plastique pétrosourcé dans l’emballage en Europe, le dirigeant explique à L'Usine Nouvelle son projet d’usine en France et les nouveaux débouchés d’un PLA durable.