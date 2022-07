«Nous sortons de la pandémie avec un renforcement du sentiment d’appartenance et d’utilité chez nos salariés», constate le DG de Free Thomas Reynaud

L'Usine Nouvelle - En prenant la parole comme directeur général sur la question du recrutement, souhaitez-vous montrer que c’est une question stratégique qui intéresse au plus haut de l’entreprise ?

Thomas Reynaud - Une entreprise télécom comme la nôtre doit maîtriser de nombreux enjeux, comme augmenter la capacité de ses réseaux, anticiper les ruptures technologies, trouver sa voie vers la neutralité carbone et agir dans un environnement hyper concurrentiel. Pour faire face à ces multiples défis, la maîtrise des enjeux RH est indispensable. Cela concerne le recrutement, mais aussi la formation ou encore l’engagement de nos collaborateurs. Alors que nous sommes aujourd’hui le deuxième employeur du secteur en France avec plus de 10 000 salariés, nous voulons rester une organisation à taille humaine, qu’il s’agisse de nos valeurs ou de nos modes de fonctionnement. Pour cela, nous travaillons avec la directrice des ressources humaines, Céline Polo, pour maintenir un esprit entrepreneurial et un esprit de cohésion. Ainsi, les équipes RH sont celles dont le nombre a le plus augmenté en pourcentage ces dernières années.

