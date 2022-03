« Nous sommes les seuls sur le marché à proposer une bouteille constituée à 100% de papier », assurent Erik Troelsen, directeur des solutions d’emballages durables chez HP, et James Longcroft, directeur général de Choose Packaging

Emballages Magazine : D’après la légende, vous avez développé votre bouteille en papier dans votre cuisine. Est-ce vraiment le cas ?

James Longcroft : Cette bouteille est surtout l’aboutissement d’une démarche personnelle. Celle d’un individu qui, un jour, il y a deux ans, s’est posé la fameuse question : pourquoi y a-t-il autant de plastique sur la planète et comment pourrions-nous faire pour diminuer sa présence ? Nous avons une responsabilité et nous devons l’assumer. C’est pour cette raison que je me suis lancé dans le développement d’un bouteille à 100% d’origine naturelle. Et il est bien vrai que j’ai commencé dans ma cuisine. Le choix du papier vient de là, c’est une matière d’origine naturelle, largement disponible et non polluante. Mais contrairement à d’autres, je suis allé jusqu’au bout de la démarche en développant un procédé qui permet de rendre la bouteille étanche sans recourir au plastique. Chez Choose Packaging, nous ne faisons pas de « greenwashing ».

