«Nous sommes dans un calme entre deux tempêtes», estime Philippe Chalmin à l’occasion de la sortie du rapport CyclOpe

L'Usine Nouvelle - Votre 37e rapport CyclOpe fait référence aux quatre cavaliers de l’Apocalypse, rebaptisés « guerre, peste, famine, et nature » pour l’occasion. Pourquoi une vision si pessimiste?

Philippe Chalmin - Depuis une quinzaine d’années, nous choisissons un sous-titre littéraire un peu par coquetterie. En 2022, nous faisions référence au Monde d’Hier, de Stefan Zweig, et cette année, nous citons le chapitre VI de l’Apocalypse de Saint-Jean, qui cite la guerre, la peste, la famine et les bêtes sauvages. Le dernier est devenu la nature et le climat, tandis que la peste renvoie au Covid-19. La guerre n’a pas changé et la famine non plus. Ce sont les quatre défis qui se présentent aujourd’hui à l’humanité. Mais les récits apocalyptiques, qui décrivent la fin du monde, portent aussi un message d’espoir. C’est un avertissement, un appel à réagir de manière à ce que les Justes soient sauvés !

