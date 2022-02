« Nous serons présents à l’international dès 2023 », annonce Christophe Lambœuf, nouveau DG de Skytech

© Skytech Christophe Lambœuf est le nouveau directeur général de Skytech.

Quelle est votre première réaction suite à votre nomination ?

Je suis ravi de rejoindre Skytech, une pépite à fort potentiel, et honoré que le conseil d’administration m’en ait confié la direction générale. Très enthousiaste aussi : je suis sur site depuis début janvier et j’ai eu l’occasion d’apprécier l’engagement et l’esprit d’équipe de l’ensemble des collaborateurs engagés dans ce projet. Les enjeux autour de l’économie circulaire et de la régénération des plastiques complexes dans les secteurs industriels et plasturgiques sont clés pour atteindre les objectifs de neutralité carbone que la France et l’Union européenne se sont fixés.

Quelles compétences voulez-vous apporter à l’entreprise ?

Une expérience très opérationnelle pour conduire et développer la stratégie de la société. J’ai travaillé dans de grands groupes internationaux dans des secteurs très différents. Souvent dans des périodes de fusions-acquisitions. J’ai été entrepreneur durant huit années, y compris dans la plasturgie, en reprenant et dirigeant la société Spot, spécialisée dans la production d’équipements sportifs en polyester, entre 2005 et 2012. J’ai enfin accompagné depuis plusieurs sociétés en croissance du domaine des “MedTechs” dans leurs développements et dans le cadre de leurs levées de fonds.

Votre arrivée au sein de l’entreprise intervient alors qu’un changement de site est en cours. Quand la nouvelle unité sera-t-elle opérationnelle ?

Ce nouveau site se situe au Val-d’Hazey dans l’Eure. Notre objectif est qu’il monte en puissance courant 2022 pour être pleinement soit opérationnel fin 2022. La première ligne de prétraitement sera installée fin février. Au final fin 2022, l’unité comptera en outre deux lignes de séparation et deux autres de formulation/granulation. Pour mémoire, notre procédé breveté Triblast suit trois étapes : prétraitement, séparation puis granulation, avec ajout d’additifs pour répondre aux spécifications à la demande des clients. Notre procédé de séparation est protégé par plusieurs brevets. Le site actuel de Bonnières-sur-Seine dans les Yvelines, où la production n’a vraiment débuté qu’en 2020, dispose d’une capacité théorique de traitement de 10 000 tonnes par an. Celui du Val-d’Hazey atteindra les 50 000 35.000 tonnes en 2023 sur trois lignes de tri et quatre de granulation, sans exclure à ce stade l’installation d’une quatrième ligne de production théorique de 15.000 tonnes en 2023. Par ailleurs, la prochaine étape pour Skytech sera de séparer des mélanges quaternaires de plastiques, c’est à dire des mélanges contenant un quatrième polymère en plus de l’ABS, du PP et du PS qui proviennent aujourd’hui essentiellement des véhicules hors d’usage (VHU) et des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Et direction l’Italie pour l’étape suivante ?

La réflexion pour notre développement à l’international a déjà commencé. Nous allons choisir rapidement un ou deux pays d’implantation pour de futurs sites. Et effectivement, l’Italie devrait en faire partie. Probablement dés 2023. Nous disposons déjà d’une capacité de production soutenue au regard de celle de nos concurrents, mais il faut nous développer très vite pour répondre à la demande, peser rapidement dans ce marché pour en devenir un acteur incontournable. Vous allez encore beaucoup entendre parler de Skytech dans les années à venir...