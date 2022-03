« Nous privilégions une attitude d’écoute afin de pouvoir avant tout répondre aux interrogations de nos interlocuteurs », explique Blandine Lagain, cofondatrice de Pack Eko

Après quelques années passées à l’Adria de Quimper (Finistère) en tant que spécialistes de l'emballage et du conditionnement au sein de Breizpack, Blandine Lagain et Marion Hélou ont créé Pack Eko en janvier 2021. Un an après, Blandine Lagain en explique le positionnement, dresse un premier bilan et détaille les projets.