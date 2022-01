«Nous préférons lancer nos nouveaux produits depuis la France», indique Erwoan Pezron, DG adjoint polymères haute performance d’Arkema

© © Photo Bruno MAZODIER "Serquigny est une plateforme très importante pour Arkema dans le domaine des spécialités polyamides, et c’est notre plus grand site de production de Pebax, deux fois plus important que Birdsboro, en Pennsylvanie", souligne Erwoan Pezron, DG adjoint Polymères haute performance d'Arkema. .

L'Usine Nouvelle - Arkema va renforcer ses capacités mondiales de Pebax. Quel est cet élastomère et quels sont ses champs d’application ?

Erwoan Pezron - Le Pebax est un élastomère thermoplastique de haute performance, qui se distingue par sa légèreté et son retour énergétique, sa flexibilité et sa forte résistance à l’impact. Il est très utilisé dans le domaine du sport, pour des semelles de chaussures de course, les chaussures de ski et de randonnée, de football, mais on trouve aussi des applications dans les putters de golf ou même les raquettes de badminton.

Le Pebax est aussi très utilisé dans le domaine médical grâce à ses propriétés mécaniques particulières, comme pour les cathéters où il apporte une très grande précision, et dans les biens de consommation comme les ordinateurs portables, les téléphones, les écrans flexibles, dans les vêtements en tant que fibres élastiques. On trouve enfin des applications plus industrielles. Il est utilisé ainsi comme additif antistatique dans le traitement d’équipements électroniques. Ce sont les quatre grands secteurs applicatifs en croissance.

A quel point votre gamme Pebax Rnew est-elle biosourcée ?

