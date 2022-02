« Nous nous appuyons sur trois piliers pour réduire l’impact environnemental de nos briquets », explique François Clément-Grandcourt chez Bic.

Pourquoi entamer une démarche de collecte et de recyclage des briquets usagés ?

Le briquet et la flamme sont nécessaires pour l’avenir, que ce soit pour la cuisine ou en cas de catastrophe naturelle... Bic produit chaque année 1,5 milliard de briquets au niveau mondial dans six usines, dont celle de Redon en Ille-et-Vilaine. Nous nous attachons donc à réduire leur empreinte environnementale. En nous reposant sur trois piliers : l’écoconception, le recyclage et la réduction de l’impact en fin de vie des briquets déjà sur le marché et qui se retrouveraient dans l’environnement. Bic travaille depuis longtemps sur le développement durable : la première analyse de cycle de vie (ACV) menée par le groupe date de 1994 !

Pour les briquets, nous nous plaçons dans la continuité de ce que le groupe a déjà fait en lançant en 2010, sans doute un peu trop tôt, une démarche de collecte des rasoirs auprès des consommateurs ou, la même année, les premières boucles de collecte des instruments d’écriture usagés. Plus récemment, le groupe s’est engagé dans l’économie circulaire en transformant ces produits d’écriture usagés en mobilier de jardin avec le programme Ubicuity. Nous avons appris de chacune de ces initiatives et l’objectif pour les briquets est désormais d’aller un cran au-dessus.



Une ligne pilote de recyclage est en train d’être mise en place à Redon. Comment avance son élaboration ?

Résultat de sept ans de R&D dans différentes entités du groupe, cette ligne comprendra plusieurs machines. La première dans le process sera la dernière à être mise au point. Permettant le tri automatique des briquets en fonction de leur état qui est pour l’instant opéré manuellement, elle combinera caméras, intelligence artificielle, etc. La deuxième permet le désassemblage à cadence rapide des briquets à pierre Bic en 19 composants. Elle est aujourd’hui en phase de test à Redon. Une autre sera opérationnelle dans quelques semaines pour trier et démonter ces différents sous-ensembles. Les rares briquets trop endommagés (graisse, sable...) ou les briquets utilitaires, impossible aujourd’hui à démonter, seront eux broyés.

Nous ne savons par ailleurs pas encore où sera à terme installée cette ligne. Ce sera à Redon ou dans notre usine de Tarragone en Espagne en fonction des autorisations obtenues. Il semble que le niveau d’urgence donné aux industriels ne soit pas exactement le même que celui donné à l’administration...



Quelle démarche menez-vous pour limiter l’impact en fin de vie des briquets déjà en circulation ?

Nous avons établi des partenariats avec deux organisations scientifiques spécialisées dans la dégradation des matériaux. La jeune pousse Plastic@Sea, émanation de l’Observatoire océanologique du CNRS à Banyuls-sur-Mer (66), est spécialisée dans l’étude de la biodégradation des organismes vivants, et l’Institut de Recherche Dupuy de Lôme (IRDL) de Lorient (56), dans la dégradation mécanique des plastiques. Objectif : trouver l’équation de dégradabilité des briquets retrouvés dans la nature. Autrement dit, nous voulons pouvoir « lire » leur vie d’un point de vue du développement durable : comprendre leurs parcours pour identifier les sources de fuites dans l’environnement et les minimiser.



Et en matière de collecte ?

Le consommateur est un acteur clé pour cette étape. C’est pourquoi nous nous sommes associés au Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (Ciraig) de l’Université de Montréal au Canada pour mieux comprendre et analyser leurs comportements et ainsi optimiser la collecte. Nous sommes en phase de test dans sept zones en Europe pour trouver les solutions les plus adaptées et les plus efficaces. Une de ces expérimentations est menée dans les îles espagnoles des Baléares depuis avril 2021, en coopération avec les autorités locales notamment. Nous devrions obtenir des conclusions robustes fin 2022 dans une perspective de déploiement en 2023.



D’ici là sera sorti le J26 Ecolution...

En effet, ce briquet écoconçu devrait être mis sur le marché autour de l’été. Il affiche une diminution de 30 % de son empreinte carbone par rapport au J26 standard, mais cela évoluera encore l’an prochain... Cette réduction de l’impact est pour moitié due à l’utilisation de matières recyclées ou biosourcées. Le polyoxyméthylène ou POM, qui est aujourd’hui la résine la plus adaptée en termes de sécurité et de durabilité, est, selon le principe de mass balance, entièrement biosourcé dans le J26 Ecolution. Par ailleurs, même si la transition technique n’a pas été évidente, le sleeve (film qui entoure le briquet) pour le décor n’est plus en PVC, mais en PET. Ce briquet est la tête de pont des futures évolutions de toute notre gamme.



Recourir à des briquets rechargeables n’aurait-il pas été plus efficace ?

Plus nous cherchons, plus nous nous apercevons que cette solution n’est pas la bonne. En matière de développement durable, les intuitions peuvent s’avérer trompeuses ! Une ACV poussée montre que cela serait contre-productif en matière d’impact environnemental comme de sécurité. Au-delà bien sûr des aspects humains, l’impact carbone des traitements médicaux des brûlures pouvant être causées est important. Par ailleurs, l’impact environnemental des recharges en métal, notamment très difficiles à recycler du fait de la présence de gaz, est plus élevé que celui des briquets neufs. En conclusion, le meilleur moyen de réduire l’impact carbone des briquets est de maximiser le nombre de flammes qu’ils peuvent produire.