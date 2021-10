« Nous ne sommes pas sortis de la crise », prévient Guillaume Faury, le patron d’Airbus

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © DAHMANE Pour Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus et président du Gifas, la crise est loin d'être terminée.

L'Usine Nouvelle - Quels enseignements tirez-vous de la crise traversée par le secteur aéronautique ?

Guillaume Faury - La vitesse à laquelle l’ensemble de la filière aéronautique et spatiale s’est adaptée a été incroyable. En mars 2020, les pires scénarios ont circulé et tout le monde a eu très peur lorsque le trafic aérien s’est effondré. Des solutions ont été trouvées en très peu de temps. Et c’est un bon présage pour les autres défis qui sont devant nous, en particulier celui de la décarbonation. Cette crise a démontré notre résilience tout autant que notre solidarité de filière. Tout le monde a joué collectif. Ce qui n’était pas nécessairement gagné d’avance, alors que la survie des entreprises était en jeu. Cette solidarité de filière, dont le Gifas a été un acteur important et dont on parlait souvent, nous l’avons vraiment vue à l’œuvre.

Cette pandémie nous a aussi rappelé que beaucoup d’événements restent imprévisibles. Le Covid n’était dans aucun scénario d’anticipation avant son apparition. C’est un bel enseignement. Il faut structurer le secteur pour qu’il soit toujours plus résilient, et non pas viser à l’optimiser sur un modèle de fonctionnement parfait. Le monde dans lequel nous vivons étant de plus en plus interconnecté, les crises deviennent vite systémiques. Je pense aussi que le système financier a tenu grâce aux enseignements de la crise de 2008-2009, ce qui a été important pour nous car une partie du maintien des livraisons d’avions a été rendue possible par sa solidité.

La filière peut-elle se dire que la crise est derrière elle ?



Les compagnies aériennes remettent des avions en service mais ils sont encore peu remplis et les prix et revenus attendus sont encore difficilement prévisibles, tous les billets étant échangeables et remboursables.

Non, nous ne sommes pas sortis de la crise. En ce qui concerne le secteur aérien, nous vivons probablement le moment le plus difficile. La forte réduction d’activités a été compensée par des aides pour stabiliser les situations fragiles. Certes, le trafic commence à repartir, mais de manière non uniforme selon les régions du monde. Les compagnies aériennes remettent des avions en service mais ils sont encore peu remplis et les prix et revenus attendus sont encore difficilement prévisibles, tous les billets étant échangeables et remboursables. La situation financière des compagnies aériennes reste donc à risque. Beaucoup de gens ont tendance à tourner la page et affirmer que tout repart. Oui, cela repart, mais de très bas. Airbus est resté pendant 15 mois à un niveau de production de 40% inférieur à celui de 2019.

Dans quelle situation se trouve désormais la chaîne d’approvisionnement ? [...]