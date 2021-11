«Nous n'avons pas vocation à financer les futures LGV», rappelle le directeur général stratégie de SNCF Réseau, Alain Quinet

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © A. Baron / SNCF Réseau Alain Quinet, le directeur général exécutif stratégie et affaires de SNCF Réseau.

L'Usine Nouvelle. - Les trois projets de LGV ne risquent-ils pas d’endetter à nouveau SNCF Réseau ?

Alain Quinet. - Nous décidons nous-mêmes des investissements dans le cadre de nos budgets pour la régénération et la modernisation du réseau structurant. Pour les développements, les choix reviennent à l’État et aux Régions. Cette dichotomie est spécifique au ferroviaire. Elle assure que le financement des nouvelles lignes n’entre plus en concurrence avec celui de la rénovation.

