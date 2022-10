«Nous n’avons pas besoin d’usine en Chine», juge le patron de Stellantis Carlos Tavares

Le premier marché automobile mondial n’est plus un eldorado pour les constructeurs européens. Lundi 17 octobre, lors du Mondial de l’Auto, le directeur général de Stellantis a ouvert la porte à une éventuelle cessation de ses activités industrielles en Chine. «Nous n’avons pas besoin d’usine en Chine», a déclaré Carlos Tavares lors d’une table-ronde avec la presse. « Dans un monde où la géopolitique se tend entre la Chine et le reste du monde, il n’est pas indispensable de créer une vulnérabilité en ayant des activités de manufacturing en Chine », a complété le directeur général, en évoquant une instabilité croissante dans les relations diplomatiques entre la Chine et le monde occidental.

Discussions en cours avec Dongfeng

[...]