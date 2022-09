«Nous expliquons aux entreprises que la préservation de la biodiversité, ce n'est pas seulement une question de compensation», alerte Pierre Dubreuil, directeur général de l’OFB

Quelle est la genèse de l’Office français de la biodiversité (OFB) ?

L’Office français de la biodiversité a été créé en 2020 en application de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, mais c'est une vieille idée qui remonte au Grenelle de l’environnement [2009]. En 2017-18, Emmanuel Macron a demandé de créer une seule agence qui regroupe toutes les fonctions de l’Agence française de la biodiversité et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. On m’a chargé de créer et de diriger l’OFB, qui a davantage de pouvoirs en matière de police de l’environnement pour faire respecter la loi, sous la responsabilité du procureur de la République. On travaille dans des affaires un peu complexes comme le braconnage, le trafic illégal d’espèces et les pollutions industrielles.

