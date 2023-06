« Nous espérons que la transformation des packagings interpelle positivement les consommateurs », Richard Lerosey (Héritage)

Emballages magazine : Pourquoi relancer des marques qui avaient quasi disparu ?

Richard Lerosey : L’entreprise s’appelle Héritage, car nous croyons et sommes même convaincus que ces vieilles marques font partie du patrimoine français. Et si nous n’en prenons pas soin, personne ne le fera. Elles sont pourtant d’une étonnante modernité, car elles permettent de prendre soin de nos biens pour une consommation plus durable.

Vous relancez des marques tout en adaptant leurs emballages. Notamment, le flacon de la lessive liquide Bonux, que vous avez fait breveter.

Pour Bonux, nous sommes repartis des codes d’antan, en respectant l’ADN de la marque construit depuis 1958, sans tout casser pour que les consommateurs s’y retrouvent.

[...]