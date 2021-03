« Nous développons actuellement un mascara 99% naturel », annonce Delphine Bouvier, directrice internationale de la transition Green Sciences de L’Oréal

L'Usine Nouvelle. - Aujourd’hui, quelle est la proportion d’ingrédients renouvelables dans les produits L’Oréal ?

Delphine Bouvier. - Notre programme Green Sciences s’inscrit dans notre programme de développement durable, L’Oréal pour le futur, annoncé en juin 2020, et fait suite au programme Sharing Beauty With All qui a permis entre 2013 et 2020 de poser les premières briques pour l’éco-conception de nos formules et le virage vers les matières premières naturelles. Notre département Recherche & Innovation a désormais pris des engagements spécifiques. A l’horizon 2030, notre portefeuille de matières premières, en volume, sera composé à 95% de ressources renouvelables, de minéraux abondants ou de procédés circulaires. Aujourd’hui, 59% de notre portefeuille est déjà issu de ressources renouvelables contre 40% il y a dix ans. Nous voudrions atteindre 80% dès 2025.

[...]