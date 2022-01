«Nous comptons sur la France pour reconquérir des marchés», estime Ana Giros Calpe, directrice générale adjointe de Suez

© Suez Ana Giros Calpe, directrice générale adjointe de Suez chargée de l’international.

Ana Giros Calpe. - Nous sommes encore le numéro deux ou trois à l’échelle mondiale dans l’eau et le numéro trois dans les déchets. En France, où nous conservons notre périmètre [5 milliards d’euros sur les 7 milliards de chiffre d’affaires, ndlr], nous allons nous positionner sur un registre assez différent de notre concurrent, qui recherche avant tout les volumes. Nous voulons rester le référent pour développer de nouvelles technologies, notamment avec les start-up, et avoir une implantation locale. Nous serons 35 000 au lieu de 90 000, mais nous garderons cet ADN et deviendrons plus agiles.

