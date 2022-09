«Nous cherchons à produire l'hydrogène le plus zéro carbone possible, qu'il soit vert, rose ou bleu», explique le ministre norvégien de l’Industrie, Jan Christian Vestre

L’Usine Nouvelle. - Vous vous présentez comme un fan de la France. Pourquoi?

Jan Christian Vestre. - Parce que je pense que vous montrez le chemin. Vous montrez à l’Europe comment on peut accélérer la transition verte, aller plus vite, plus loin, avec ce plan d’investissement sur dix secteurs, comprenant l’hydrogène, l’éolien offshore et la décarbonation de l’industrie. C’est très inspirant et nous aimerions travailler avec vous. Nous avons des choses à mettre sur la table en matière d’éolien en mer, d'hydrogène et de capture et stockage de carbone (CCS). Nous pouvons travailler ensemble sur la recherche et développement et l’implémentation de ces nouvelles technologies, pour aller plus vite et être plus efficaces en termes de coûts.

[...]