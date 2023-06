«Nous avons réalisé un très gros travail de réduction de la complexité», affirme le patron de Nexans Christopher Guérin

L'Usine Nouvelle - Vous estimez dans votre ouvrage que le management doit faire sa « révolution systémique », pourquoi ?

Christopher Guérin - Je suis très inspiré par le livre du sinologue François Jullien, Traité de l’efficacité, qui fait un parallèle entre la manière de pensée occidentale et la vision chinoise. La première a pour principe de projeter l’entreprise dans un monde futur, supposément linéaire, avec une logique objectifs-actions-résultats. Elle est très centrée sur l’entreprise. La seconde réfléchit plus sur un temps long, intègre davantage les facteurs exogènes et propose de transformer chaque crise en opportunité. Ce livre prend toute sa force aujourd’hui : avant, les crises se succédaient, désormais elles s’empilent comme on le voit avec le Covid, l’invasion de l’Ukraine et la crise climatique.

Il y a aussi des injonctions paradoxales entre les profits et l’environnement, le «toujours plus» de productivité et le social, la considération par certains d’une infinitude des ressources naturelles et le risque de pénuries… Pour répondre à cette complexité, on rajoute des indicateurs aux indicateurs mais il faut plutôt repenser la façon dont on pilote l’entreprise. Jusqu’ici je n’avais pas trouvé de modèle ou de formation systémique applicable en entreprise.

D’où l’élaboration d’un modèle pratique, l’«E3», que vous appliquez chez Nexans. Pouvez-vous l’expliquer ?

