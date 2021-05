“Nous avons lancé un projet avec Airbus dans l'hydrogène”, annonce Olivier Andriès, directeur général de Safran

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Guittet Pascal Pour Olivier Andries, directeur général de Safran depuis le 1er janvier 2021, l'hydrogène est un levier pour décarboner l'aviation. Mais pas le seul, loin de là...

L'Usine Nouvelle - Qu’avez-vous appris de la crise sanitaire et économique en tant que manager ?

Olivier Andriès - La crise a démontré un niveau d’engagement et de solidarité de l’ensemble de nos collaborateurs exceptionnel, ce dont je les remercie sincèrement. Cette crise amène par ailleurs à se poser des questions sur les risques et la manière dont nous pouvons les réduire. Et aussi sur les ruptures qui peuvent advenir, avec l’idée que c’est à nous de les conduire pour ne pas être pris de court. Or, la crise est un accélérateur de tendances en germes capables de se transformer en ruptures. Ce qui est le cas de la sensibilité environnementale, qui s’est accélérée, et de la montée des tensions géopolitiques.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]