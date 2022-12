«Nous avons écarté le scénario du pire» sur les coupures d'électricité, estime RTE

L'horizon se dégage enfin pour cet hiver. «Quand on a publié l’analyse globale sur cet hiver, en septembre, il y avait trois grands scénarios. Ce qu’on peut déjà dire aujourd’hui, c’est que nous avons écarté le scénario le plus contraint, celui du bas, le scénario du pire», a annoncé, mercredi 14 décembre, Thomas Veyrenc, directeur exécutif du pôle stratégie et prospective de RTE, lors d'une table-ronde organisée par la Commission des affaires économiques du Sénat sur le nouveau nucléaire, à laquelle participait également Luc Rémont d'EDF.

La France reste dans une situation de «grande vigilance», selon Thomas Veyrenc. Mais la fin du mois de novembre, «une période très risquée, parce que c'était le mois où l'écart avec la disponibilité nucléaire historique était vraiment très important», est «derrière nous», a-t-il rassuré. Le mois de janvier fera quant à lui l'objet d'une vigilance particulière, «comme c’est le cas tous les ans». Le dirigeant s’est toutefois montré optimiste en déclarant: «Nous avons certainement les moyens d’éviter des coupures.»

La consommation électrique en forte baisse

