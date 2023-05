« Nous avons devant nous un chantier de design coopératif », souligne Cédric Raynaud (INDP)

Emballages magazine : Pouvez-vous rappeler ce qu’est l’INDP ? Qui rassemble-t-il et quelles sont ses missions ?

Cédric Raynaud : C’est une association, voulue par le designer Fabrice Peltier avec le concours de Jean-Christophe Boulard au nom d'Atlanpack, qui regroupe tous les acteurs qui s’intéressent au design packaging. Des industriels tels que des fabricants d’emballages qui ont des bureaux d’études ; des marques via leurs responsables marketing et développement produit ; des distributeurs. Et, évidemment, des designers. Implanté à Cognac, en Charente, l’INDP a été développé, car le design packaging représente environ 30% de l’emploi du design.

[...]