«Nous avons créé le marché de l’acier vert», se félicite Henrik Henriksson, de la start-up suédoise H2 Green Steel

L’Usine Nouvelle - Vous avez débuté le chantier de construction, à partir de zéro, d’une usine sidérurgique basée sur la réduction du minerai de fer (DRI) avec de l’hydrogène, sans charbon. Pourquoi est-ce qu'une start-up suédoise s’attaque aujourd’hui à la décarbonation de l’acier ?

Henrik Henriksson - L’acier est l’un des secteurs dont les émissions sont dites "difficiles à réduire", mais aussi l’une des industries les plus polluantes du monde, avec 9% des émissions globale de CO2. Notre objectif est donc de nous attaquer à ce secteur, d’autant que l’expérience de l’équipe – et ma propre expérience dans l’industrie automobile et de la mobilité lourde – nous convainc qu’il y a une demande. Pour les véhicules, le bâtiment, ou encore l’électroménager, de nombreux secteurs ont besoin d’un tel produit en raison des engagements qu’ils ont pris envers leurs clients et leurs investisseurs. Produire en Suède nous permet d’accéder à de grandes quantités d’énergies renouvelables, notamment hydraulique et éolienne. Et ce d’autant plus qu’aujourd’hui, cette énergie existe et a du mal à sortir du nord du pays en raison du manque d’infrastructures de transmissions.

