« Nous avons besoin de recruter », souligne Olivier Aubry (Eviosys)

Emballages Magazine : Le groupe Eviosys a été créé voici un an et se présente comme une jeune entreprise. Pourtant, ses racines sont beaucoup plus anciennes.

Olivier Aubry : En effet, Eviosys est le fruit de plusieurs activités spécialisées dans l’emballage dont CarnaudMetalbox, né en 1893 en France, Crown Holdings, créé en 1892 aux États-Unis, et, plus récemment, Mivisa en Espagne. L’entreprise a été fondée en septembre 2021 à la suite de l’acquisition par KPS Capital Partners des activités d’emballages alimentaires et grande consommation de la région Emea de Crown. Elle a des bases solides. Outre un savoir-faire historique, avec nos 44 sites de production répartis dans dix-sept pays, Eviosys dispose de la plus grande empreinte manufacturière d’Europe. En France, nous possédons huit usines à Carpentras (Vaucluse), Concarneau (Finistère), Laon (Aisne), Nantes (Loire-Atlantique), Outreau (Pas-de-Calais), Périgueux (Dordogne) et Châtillon-sur-Seine (Côte-d’Or). Les conserves représentent la part principale de notre activité, mais nous commercialisons également des capsules, des aérosols et des coffrets promotionnels.

[...]