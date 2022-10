«Nous avons besoin de dirigeants qui ont des tripes», avertit le directeur général de Bpifrance, Nicolas Dufourcq

L’Usine Nouvelle. - Pourquoi avoir orienté l’édition 2022 de l'événement BIG, qui se tient à Paris jeudi 6 octobre, autour du thème de la métamorphose?

Nicolas Dufourcq. - Il y a deux ans, notre thème portait sur la liberté, car nous étions tous enfermés par le Covid. L’an dernier, nous avons choisi la conquête, parce qu’il y avait un effet de catapulte en sortie de crise. Cette année, nous sommes passés à tout à fait autre chose, et ignorons quoi. La métamorphose, c’est très différent de la transformation qui, elle, se prévoit. La métamorphose embarque une dimension d’inconnu et de mystère. La guerre en Ukraine, la crise énergétique, la canicule de l'été… Ne sont que les prémices de chocs externes, presque dystopiques. Le rôle de la banque publique, c’est d’accompagner les dirigeants dans ce moment historique, porteur d’incertitudes, d’opportunités considérables, mais aussi de responsabilités. Lorsqu’il y a métamorphose, nous savons que nous ne serons plus jamais comme avant, mais nous ne savons plus qui nous sommes réellement. Il faut consacrer une énergie considérable pour que cela bascule dans un sens positif. Au total, la France peut devenir un magnifique papillon, si nous savons gérer la période.

Tous les outils classiques de planification sont-ils caducs?

[...]