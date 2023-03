«Nous augmenterons notre budget de R&D de plus de 50% en cinq ans», explique Sabrina Soussan, PDG de Suez

L'Usine Nouvelle - Quel bilan dressez-vous de votre première année à la tête de Suez ?

Sabrina Soussan - Ce qui est important c’est que toute l’entreprise se soit remobilisée. Nous avons lancé un plan d’actionnariat salarié à la fin de 2022, le premier dans l’histoire du nouveau Suez, qui a été un très grand succès, malgré la conjoncture économique. Nous avons dépassé notre objectif de 3 % avec 140 millions d’euros investis par les salariés au lieu des 118 millions initialement visés. Plus de 40% des salariés y ont participé. Ils soutiennent la stratégie de reconquête de l’entreprise. Je suis fière que les collaborateurs du groupe y aient adhéré.

Comment s’est passée cette refondation de Suez en 2022 ?

Nous avons redéfini la gouvernance, la stratégie et bientôt l’organisation de notre entreprise. Les activités françaises sont restées intactes, ce qui a assuré la continuité. Nous avons ensuite réalisé trois acquisitions, prouvant que nos actionnaires voulaient investir dans l’entreprise : le retour des activités de traitement des déchets dangereux en France, celui des activités de Suez au Royaume-Uni et le rachat d’EnviroServ en Afrique du Sud. Les actionnaires ont investi plus de 2 milliards d’euros, et l’entreprise est passée de 7,5 à 9 milliards de chiffres d’affaires.

[...]