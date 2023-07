«Nous arrivons à valoriser nos biomolécules», se félicite Nicolas Sordet, directeur général d'Afyren

L'Usine Nouvelle - L’usine Afyren Neoxy a été inaugurée en septembre 2022 à Carling (Moselle) et les premiers lots livrés depuis le début de l’année. Depuis quand l’usine produit commercialement ?

Nicolas Sordet - C’est notre première usine, avec un nouveau procédé, forcément il y a des choses inattendues, des imprévus. Nous avons eu un démarrage un peu plus long que prévu, des petits problèmes techniques. Cela prend du temps et fait partie de la courbe d’apprentissage, mais cela doit se mettre en perspective avec ce que représente un tel projet. Il s’agit d’une étape majeure pour nous, car nous démarrons notre aventure industrielle. Nous avons livré nos premiers lots commerciaux et nous arrivons à l’étape de production en continu, qui est envisagée à partir de l’automne.

[...]