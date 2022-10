«Nous anticipons l’extension de nos capacités de production», dévoile Stéphane Piat, directeur général de Carmat

L'Usine Nouvelle. - Vous venez de recevoir en deux jours des validations de l'organisme Dekra et de l'Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM). Comment se profile la reprise des implantations du cœur artificiel Aeson de Carmat?

Stéphane Piat. - Il y a deux facteurs à prendre en compte pour la reprise des implantations. Le premier est de trouver des patients, mais malheureusement ce n’est pas un facteur limitant, car il y en a beaucoup trop en attente. Le second volet concerne notre niveau de confiance en ce qui concerne l’utilisation de nos produits. Nos nouvelles prothèses doivent arriver à la fin octobre, et nous jugerons si ce sont des produits que nous souhaitons utiliser et si tout est en ligne avec nos attentes, nous ferons des tests additionnels.

Il s’agit d’une double reprise entre les implantations commerciales et cliniques. Comment cela va se passer?

