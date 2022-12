«Nous amplifions nos efforts pour réduire notre consommation d'énergie», indique Valérie Lebon, DG de Siniat

L’Usine Nouvelle - Quels sont les impacts des tensions actuelles sur les matières premières et l’énergie sur votre activité ?

Valérie Lebon - Nous avons dû faire passer un certain nombre de hausses tarifaires. Nos coûts ont augmenté de 40 % en deux ans, et nous prévoyons de 20 à 30 % de surcoûts, pour notre fabrication, en 2023. On essaie de répercuter au maximum les hausses de coûts, mais nous devons accompagner nos équipes. La demande de nos clients demeure soutenue, donc il n’y a pas d’arrêt de production. Si nous devions être concernés par un délestage, nous devrions prendre des mesures pour que le service à nos clients soit le moins affecté possible. Depuis cet été, l’État nous demande de travailler sur des scénarios de coupures de gaz d'un ou deux jours, une semaine...

Sur quelles mesures travaillez-vous pour réduire votre consommation ?

[...]